Pullman di turisti contro guardrail in A1 nell'Aretino, un morto e oltre 20 feriti

Incidente mortale in autostrada A1. È di un morto e oltre 25 feriti, di cui due gravi, il bilancio dello scontro in cui è rimasto coinvolto intorno alle 17 un pullman pieno di turisti di origine asiatica, in viaggio verso Firenze: l'incidente è avvenuto sull'Autostrada del Sole, al km 360 in direzione Firenze, all'altezza di Badia al Pino. Stando alle prime informazioni, il mezzo ha perso il controllo ed è uscito di strada, appoggiandosi su un fianco. Secondo quanto riferito da fonti sanitarie, due persone sono ricoverate in codice rosso, 11 in giallo e 12 in verde. Al momento non si conoscono le generalità e l'età delle persone coinvolte nell'incidente. Sul posto sono intervenute 14 ambulanze, un'automedica, un'auto infermierizzata, un mezzo per la gestione delle maxiemergenze, un elicottero della Asl, due dei vigili del fuoco e agenti delle forze dell'ordine.