SARAFINE è la vincitrice di X Factor 2023. La cantante e produttrice ha conquistato il grandino più alto del podio in una finale al cardiopalma. Secondo posto per gli Stunt Pilots, medaglia di bronzo per Il Solito Dandy, quarta posizione per Maria Tomba. Il super ospite Gianni Morandi ha regalato un medley che ha fatto scatenare il pubblico

SARAFINE ha conquistato tutti. La 34enne calabrese ha convinto tutti fin dalle Audition presentando l'inedito MALATI DI GIOIA. Nella prima manche l’artista ha proposto un best of di alcuni brani che hanno segnato il suo percorso: Tutto il resto è noia di Franco Califano, L’amour est un oiseau rebelle (Habanera) di Georges Bizet e Get Up, Stand Up dei The Wailers