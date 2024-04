Lo ha riferito il leader del M5S, Giuseppe Conte, in una conferenza stampa convocata nel capoluogo pugliese prima di partecipare ad un comizio elettorale in favore del candidato Michele Laforgia

"Non ci sono più le condizioni per svolgere seriamente le primarie, riteniamo che le ragioni che ci hanno spinto a sostenere il candidato Laforgia permangano immutate anzi si rafforzano". Lo ha riferito il leader del M5S, Giuseppe Conte, in una conferenza stampa convocata a Bari prima di partecipare ad un comizio elettorale in favore del candidato Michele Laforgia.