Ramadan, da quando inizia alle formule di augurio: cosa sapere

Comincia il Ramadan. Milioni di musulmani in tutto il mondo celebrano l'inizio del mese sacro islamico, che cade oggi lunedì 11 marzo, o domani, martedì 12, a seconda dei Paesi in cui ci si trova. Il Ramadan comincia tipicamente quando viene avvistata la Luna crescente, ossia oggi - secondo il sito islamico Hamari - in nazioni come Iran, Pakistan e Arabia Saudita e domani - secondo l'Hindustan Times - in India, Indonesia ed Egitto. Il Ramadan dura dai 29 ai 30 giorni e, come detto, è celebrato come il mese più sacro per l'Islam.