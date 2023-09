Tunnel del Frejus riaperto dalla scorsa notte ai mezzi pesanti

La Sitaf, società che gestisce il traforo, ha annunciato la riapertura ai mezzi pesanti in entrambi i sensi di circolazione dalla scorsa notte

Tornano a viaggiare in entrambi i sensi di marcia i mezzi pesanti sul tunnel del Frejus. Ad annunciarlo la Sitaf, società che gestisce il traforo oltre che l'autostrada Torino-Bardonecchia. In Francia, nella valle della Maurienne, è stata riaperta al traffico anche l'autostrada A43. La chiusura della A43 e il divieto al transito nel tunnel del Frejus ai mezzi pesanti erano state imposte dalla grossa frana caduta in Francia il 27 agosto. Resta chiusa la ferrovia internazionale sulla quale transita l'alta velocità Milano-Torino-Parigi.