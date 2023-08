Duplice omicidio Montaldo Mondovì, prosegue caccia all’uomo

Sacha Chang, il ragazzo olandese accusato di avere ucciso due giorni fa il padre e un amico di famiglia, nel borgo in provincia di Cuneo, è in fuga nei boschi. Decine di carabinieri sono sulle sue tracce

Da due giorni sarebbe nascosto tra gli alberi e i rovi di boschi e fitte boscaglie, probabilmente senza cibo: il 21enne Sacha Chang, accusato di avere ucciso mercoledì pomeriggio il padre e un amico di famiglia , nel borgo di Montaldo di Mondovì (Cuneo), finora è riuscito a sfuggire alla cattura. Per stanarlo sono in azione decine di carabinieri, coordinati dal comando provinciale di Cuneo, con l'aiuto di cani molecolari specializzati nella ricerca delle persone e di due elicotteri che, a turno, sorvolano i paesi della Valle Corsaglia e quelli vicini.

La caccia all’uomo

Il giovane, che avrebbe qualche problema psichico, alto quasi un metro 80 e atletico, sarebbe stato avvistato ieri mattina da una persona, ma la segnalazione non ha avuto seguito. Avrebbe trascorso le ultime due notti tra i boschi, dissetandosi con l'acqua di un torrente. Indossa una maglietta e un paio di pantaloni corti, ma le ultime notti sono state calda anche tra le alture della Valle Corsaglia.

Il duplice omicidio

Il duplice delitto ha scosso profondamente Montaldo Mondovì, poco più di 500 residenti, 800 metri di altitudine, dove si è formata una comunità di olandesi, amanti della natura tra colline non troppo lontane dalla riviera ligure. E dei Paesi Bassi sono tutti i protagonisti della vicenda: Sacha Chang e le vittime, il padre Haring Chainfa Chang, 65 anni, e Lambert Ter Horst, 59 anni, proprietario della casa dove i Chang erano ospiti da qualche giorno. Avrebbero dovuto ripartire a breve, dopo una breve vacanza, ha raccontato un testimone. 'Bert', come lo chiamavano molti abitanti di Montaldo, che ne apprezzavano il buon carattere e le tante iniziative, aveva comprato qualche anno fa una casa a due piani all'ingresso del paese. La voleva arricchire con una piscina e proprio un operaio impegnato nel cantiere l'ha visto subito dopo che era stato accoltellato. Prima - secondo la ricostruzione degli investigatori - Sacha Chang aveva ferito mortalmente il padre, probabilmente al termine di un litigio, nella casa. Il duplice omicida si è poi disfatto del coltello, ritrovato in strada, ed è fuggito verso i boschi.