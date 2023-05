Diversi i temi nelle prime pagine dei quotidiani: dall'Europa che tira le orecchie all'Italia sul Pnrr fino allo scontro per la nomina del commissario per la ricostruzione, dopo l'alluvione che ha messo in ginocchio l'Emilia-Romagna. Passando per la morte di Tina Turner: la regina del rock aveva 83 anni. Sui giornali sportivi si celebra la vittoria dell'Inter in Coppa Italia: 2-1 alla Fiorentina