Le prime pagine dei quotidiani di oggi 23 maggio: la rassegna stampa

12/14

Domani: apertura con titolo "Solo cento milioni per l'alluvione. Sul governo pesa l'incognita Pnrr". Al via le prime misure. Stop a tasse e bollette ma vanno trovati miliardi per la ricostruzione e indenizzi. Giornata nera per Fitto: la Ue avverte il governo di "non abbassare le ambizioni" del piano di aiuti