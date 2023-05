1/10

Il Corriere della sera apre l'edizione di oggi con il G7 e il via libera degli Usa agli alleati per fornire Caccia F-16 all'Ucraina. La fotografica è dedicata all'emergenza maltempo in Emilia-Romagna. In centro pagina le dimissioni dall'ospedale di Silvio Berlusconi

La rassegna stampa di Sky TG24 del 20 maggio 2023