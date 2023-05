5/6

Previsioni per sabato 6 maggio. Al Nord al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti al Nord-Est. Al pomeriggio instabilità sui rilievi alpini e appenninici con piogge e temporali sparsi, sereno o poco nuvoloso altrove. Al Centro al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo sui settori interni con possibili isolati rovesci, per lo più soleggiato altrove. Al Sud al mattino tempo stabile, al pomeriggio nuvolosità in formazione nelle zone interne ma senza particolari fenomeni