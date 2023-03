4/8 ©LaPresse

A Milano (e in Lombardia) sarà stop anche dei treni gestiti da Trenord, per 24 ore, e di tutti i convogli di Atm, comprese - come sempre – le linee della metropolitana, anche se dovrebbero essere garantite le corse in alcune fasce orarie durante la giornata. Si parla ad esempio di mezzi funzionanti tra le 15 e le 18 per quelli di superfici e fino alle 18 per le metropolitane