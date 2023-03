Meteo, nel week-end bel tempo al Nord ma ancora instabile al Sud

Il meteo di sabato

Sabato 4 marzo se al Nord, in Toscana, Umbria, Lazio e parte delle Marche il bel tempo sarà prevalente, anche con un clima piacevole, sul resto delle regioni sarà ancora compromesso da precipitazioni, localmente temporalesche e nevose sugli Appennini a partire dai 1.200 metri.

Il meteo al Nord

Al Nord la pressione aumenta e così la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso dappertutto. Più nubi potrebbero interessare soltanto i confini alpini.

Il meteo al Centro

Un vortice ciclonico che sta abbandonando l'Italia influenza parzialmente alcune regioni del Centro, infatti in questa giornata nubi e precipitazioni riguarderanno principalmente Marche, Abruzzo, Molise e Sardegna centro-orientale. Sul resto delle regioni ci sarà bel tempo. La neve cadrà debolmente sugli Appennini sopra i 1.300 metri.

Il meteo al Sud

Un ciclone è ancora in azione sulle nostre regioni per cui anche questa giornata sarà caratterizzata da un tempo molto instabile con precipitazioni possibili ovunque, moderate su Puglia, Basilicata, bassa Campania, Calabria e Sicilia. Non mancheranno le nevicate sui rilievi sopra i 1.200 metri circa.