Meloni contro l'utero in affitto: schiavitù del terzo millennio

"Non credo che commercializzare il corpo femminile e trasformare la maternità in un business possano essere considerate delle conquiste di civiltà", ha detto la presidente del Consiglio in una intervista a Grazia

"È la legge italiana a dire che questa pratica non è lecita, non io. Non credo che commercializzare il corpo femminile e trasformare la maternità in un business possano essere considerate delle conquiste di civiltà. L'utero in affitto è la schiavitù del terzo millennio e non mi rassegnerò mai all'idea che possa essere l'esito di secoli di lotte per i diritti delle donne", ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in una intervista a Grazia in edicola domani.