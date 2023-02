6/8

Previsioni meteo per martedì 28 febbraio. Al Nord al mattino cieli coperti con deboli nevicate sull'Appennino settentrionale e sulle Alpi occidentali al di sopra dei 200 metri. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con quota neve in lieve rialzo. In serata residue piogge sulla Romagna, variabile altrove