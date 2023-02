Meteo, illusione di primavera ma da domenica torna il gelo russo

4/7

Sabato sarà una giornata mite specie al Centro-Sud, quasi calda in Sicilia. Domenica improvvisamente arriverà la neve fin quasi sulle coste adriatiche con la Bora. Fino a sabato previste piogge sparse, ma non sufficienti a ribaltare la siccità presente al Settentrione. Pioverà per 3-4 giorni, ma in modo isolato e debole. Da domenica tornerà il freddo, ma anche il clima secco