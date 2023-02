In Pianura Padana è previsto il picco delle polveri sottili: la presenza ingombrante dell’anticiclone porterà per alcuni giorni tempo stabilità atmosferica e clima mite. Sale l’allerta della siccità sulle regioni settentrionali con un forte aumento degli inquinanti. E paradossalmente, al Nord Ovest non piove da molto tempo mentre sull’Etna ci sono metri di neve