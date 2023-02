Milano, i residenti di Chinatown contro la canna fumaria di KFC

I residenti di Via Canonica si lamentano sia per la forte puzza di pollo fritto che non permette loro di aprire le finestre che per la svalutazione del palazzo del ristorante a causa della costruzione ingombrante

"Non possiamo aprire le finestre", è questo il messaggio di protesta dei residenti di Via Canonica 74 a Milano. I condomini del palazzo vivono infatti dietro al ristorante Kentucky Fried Chicken di Via Paolo Sarpi 61, in piena Chinatown meneghina.

A creare i maggiori problemi per i residenti del condominio, l'enorme canna fumaria montata a partire dal tetto lungo la struttura che ospita il ristorante, specializzato in pollo fritto. I forti rumori delle turbine di aerazione e dei motori della cucina e l'olezzo rilasciato dai bocchettoni rivolti verso il cortile interno del condominio, infatti, stanno rendendo insopportabili le condizioni di vita dei residenti.

Il ristorante è stato inaugurato nell'agosto del 2021 e da subito ha scatenato dei problemi per gli abitanti di Via Canonica. Un disagio che si estende anche sul piano strettamente economico, dato che la struttura, particolarmente invasiva su un palazzo anni Trenta, ha svalutato di non poco la stima delle abitazioni circostanti.

Da tempo i residenti chiedono dei provvedimenti amministrativi per risolvere tale situazione e un incontro con i responsabili del ristorante, che si sono scusati per i disagi arrecati e si sono dichiarati disponibili ad ascoltare le istanze dei cittadini.

Si prospetta all'orizzonte lo spostamento dei bocchettoni non più verso l'interno dello stabile, ma verso l'esterno, ovvero in direzione Via Paolo Sarpi. Un provvedimento che però non appare risolutivo, perché avrebbe come unica conseguenza quella di deviare la puzza verso i residenti di un'altra via, per altro molto trafficata anche da passanti.