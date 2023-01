4/9 ©IPA/Fotogramma

MA COME CAMBIERÀ? – L’obiettivo è quello di accorciare i tempi arrivando “dai tre anni attuali a circa 8 mesi, come succede in Francia”, sottolinea Gassani. I tempi verranno sensibilmente accorciati già negli studi degli avvocati, che dovranno raccogliere tutti gli elementi per chiedere la separazione. “Quando il giudice avrà ricevuto i ricorsi di entrambe le parti dovrà convocare l'udienza per la separazione entro tre mesi. La grande novità è che in questi tre mesi il giudice, letti i ricorsi, potrà già emettere dei provvedimenti cautelari”, evidenzia Gassani

Bonus padri separati da 800 euro. Bonetti firma decreto: cosa sapere