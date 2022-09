Meteo, brividi autunnali al mattino: rovesci sull’area adriatica

I valori minimi sono 7-8 gradi sotto la media in montagna e nelle zone interne del Paese. Lungo le coste le temperature sono mitigate dal mare ancora caldo. Complice l’aria fredda in discesa dai Balcani l’area adriatica sarà bersaglio, nei prossimi giorni, da frequenti rovesci e temporali

L’ Italia è avvolta nel freddo, soprattutto al mattino, con le minime in calo almeno fino a venerdì e con valori sotto la media del periodo. Durante il giorno le massime subiranno gli effetti di un soleggiamento ancora in parte estivo e non mancheranno massime di 25 gradi al Centro-Nord con picchi di 30 in Sicilia e Calabria.

Aria instabile dai Balcani

L’incontro tra l'aria più fredda in discesa dai Balcani e un mare ancora caldo produrrà acquazzoni e temporali sulla fascia adriatica, soprattutto su coste marchigiane e abruzzesi e fino alla Sicilia orientale. Sarà comunque una settimana gradevole dal punto di vista meteo, salvo insidie locali, e sicuramente sarà migliore della prossima che al momento sembra promettere un meteo molto perturbato. Al mattino, dal weekend aumento delle nubi con possibile peggioramento da domenica 25 settembre.

Le previsioni di mercoledì 21 settembre

Al Nord nuvolosità in aumento sui settori orientali con il rischio di locali rovesci sulla Romagna. Temperature con massime comprese tra 18 e 21 gradi, freddo al mattino. Al Centro tempo soleggiato sull’area tirrenica, maggiore nuvolosità sul basso Lazio. Locali piogge tra Marche e Abruzzo ma senza particolari allerte. Massime tra 20 e 25 gradi. Al Sud instabile tra Sicilia orientale e bassa Calabria. Altrove tempo soleggiato con temperature gradevoli e massime fino a 29 gradi.