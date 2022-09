Meteo, le previsioni: da metà settimana ondata fredda dai Balcani

Ci attendono due giorni di rinnovata stabilità, in attesa di un nuovo attacco freddo che ci riporterà al clima autunnale. Martedì ci sarà più sole per tutti, salvo qualche pioggia veloce su Toscana, Umbria e Marche. Tuttavia, l'assoluta stabilità atmosferica non durerà a lungo: da mercoledì 21 settembre infatti un nuovo attacco freddo in arrivo dai Balcani colpirà l'Italia e le regioni maggiormente esposte saranno quelle adriatiche e in parte di quelle del Sud.

Temperature di nuovo in calo

Su queste regioni, le temperature diminuiranno e sulla costa adriatica si farà fatica a superare i 20 gradi in pieno giorno. Sotto il profilo delle precipitazioni sono attesi rovesci e locali temporali in Puglia, in Abruzzo e poi sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia; saranno più occasionali ma possibili sulla Sardegna orientale e localmente sul Lazio. Verso il finire della settimana, poi, lo scenario meteorologico potrebbe volgere ancora una volta al brutto tempo, con l'arrivo di una forte perturbazione atlantica che potrebbe interessare in maniera piuttosto intensa le regioni settentrionali e parte di quelle centrali.

Le previsioni di martedì 20 settembre

Al Nord cielo in prevalenza sereno con temperature comprese tra 22 e 26 gradi. Aumento della nuvolosità verso sera su Veneto e Friuli Venezia Giulia. Al Centro tempo nuvoloso su Lazio, Umbria e Marche con possibili locali piogge sui rilievi. Massime fino a 26 gradi, fresco al mattino. Al Sud addensamenti su alta Puglia e versanti ionici di Calabria e Sicilia. Altrove tempo più soleggiato. Massime comprese tra 24 e 29 gradi.