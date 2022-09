Scioperi 9 settembre: scuola, sanità e treni chiamati a fermarsi

La Fisi chiede ai lavoratori del comparto della scuola, della pubblica amministrazione e della sanità (pubblica e privata) di non lavorare dalle 24 del 9 settembre alle 24 del giorno dopo. Si protesta per l'obbligo vaccinale contro il Covid-19 previsto per alcune categorie professionali. Lo stesso giorno, dalle 9 alle 17, è prevista una protesta di macchinisti e capitreno di Trenitalia, Italo, Trenord, Trenitalia Tper, che chiedono interventi contro gli episodi di aggressione al personale in servizio sui treni