Maltempo, arriva depressione atlantica. Allerta meteo in 5 regioni

Allerta gialla in 5 Regioni, a causa di una depressione di origine atlantica che transita sull'Europa occidentale. Tra oggi e martedì, secondo la Protezione Civile, determinerà un peggioramento al Centro-Nord. In particolare si avranno condizioni di marcata instabilità su parte delle regioni centrali peninsulari, che causeranno rovesci e temporali sparsi, localmente di forte intensità. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento . L'avviso prevede precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale localmente intenso, su Toscana, Umbria, Liguria, Marche e Lazio, specie sui settori settentrionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, grandinate e forti raffiche di vento.

Rischio idrogeologico in Toscana e Lombardia

Codice giallo della protezione civile regionale per rischio idrogeologico-idraulico in Toscana e in Lombardia. L’allerta interessa dapprima la zona nord-occidentale della regione toscana, per estendersi successivamente a tutto il resto della Toscana. Sulla Lombardia, invece, attese possibili precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale. Martedì temporanea rimonta anticiclonica, seguita per mercoledì dalla discesa di una profonda saccatura nordatlantica sull'Europa occidentale, che determinerà condizioni instabili, con precipitazioni diffuse nella seconda parte della giornata e in intensificazione giovedì. Lo si apprende dal bollettino meteo diffuso da Arpa Lombardia.