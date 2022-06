Biliardini come i videopoker? Arriva il dietrofront

Cronaca

Mentre l’estate si avvicina, gli italiani fanno i conti con i rincari che colpiscono anche le spiagge e il settore vacanze . Secondo Altroconsumo, per ombrelloni e lettini quest’anno si dovrà pagare il 10% in più rispetto al 2021. Per cercare di risparmiare e combattere il caro ombrellone, l'Unione Nazionale Consumatori ha stilato una lista di 10 consigli

L’associazione, poi, ricorda che gli stabilimenti balneari sono obbligati per legge a consentire “il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia, anche al fine della balneazione”. Chi vuole fare il bagno, quindi, per raggiungere il mare può passare dentro lo stabilimento senza pagare alcun ticket d’ingresso. Stesso discorso per stare sulla battigia (la parte di spiaggia dove il mare si infrange): non si possono piazzare ombrelloni o sdraio, ma si può stare lì a prendere il sole