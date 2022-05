Meteo, torna il caldo rovente: temperature fino a 40 gradi

Il mese di giugno si aprirà con caldo afoso su tutto il Paese e temperature eccezionalmente alte al Centro Sud. I valori massimi raggiungeranno i 37-39 gradi su molte località spingendosi fino a 40 nelle zone interne delle Isole maggiori. Da mercoledì 1 giugno la rimonta anticiclonica si farà imponente: non avremo solo condizioni di bel tempo praticamente ovunque, ma registreremo anche valori elevati di pressione e temperature. I settori più colpiti saranno quelli del Centro-Sud e le due Isole maggiori, ma anche sulla Pianura Padana farà molto caldo, complice l'aumento dell'afa.

Caldo insopportabile per 5-6 giorni

Al Nord la fase calda e umida non impedirà lo sviluppo di forti temporali pomeridiani sull'arco alpino, mentre al Centro-Sud l’anticiclone africano potrebbe dominare incontrastato per almeno 5/6 giorni, sfiorando anche i 40 gradi sulle estreme regioni meridionali e sulle due Isole maggiori a cavallo del prossimo weekend.

Le previsioni di martedì 31 maggio

Al Nord instabile sulle Alpi con rovesci nelle ore pomeridiane. Piovaschi al mattino in pianura, migliora dal pomeriggio con ampio soleggiamento. Massime in aumento con valori fino a 27 gradi. Al Centro tempo soleggiato con lieve nuvolosità nelle ore pomeridiane ma senza piogge. Temperature in aumento con massime fino a 31 gradi. Al Sud tempo estivo con molto sole alternato a nuvolosità di poco conto. Massime in aumento con punte di 32 gradi, in attesa del forte rialzo previsto mercoledì.