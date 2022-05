Meteo, le previsioni: temporali al Nord, caldo anomalo al Sud

L’anticiclone africano sta perdendo la sua forza e, al momento, concentra i suoi effetti al Sud Italia. Temperature in calo al Settentrione ma in forte aumento altrove. Sono attesi picchi di 38 gradi in Sicilia, fino a 36 nel Lazio, Abruzzo e Puglia. Weekend più fresco e piovoso per tutti

Prosegue l’instabilità al Nord mentre nel settore peninsulare e in Sicilia continuerà l'ondata di caldo anomalo dovuto all'alta pressione di matrice africana. Le regioni settentrionali stanno invece beneficiando di un temporaneo calo termico, seppure contenuto. Nel frattempo un ciclone si sta approfondendo sul Mediterraneo occidentale e nelle prossime 24-48 graviterà a ovest della Sardegna. Alla fine della settimana il trasferimento di questo vortice verso le regioni meridionali, e il contemporaneo ingresso di aria più fresca, dovrebbero porre fine all'ondata di caldo un po' dappertutto.

Le previsioni di giovedì 26 maggio

Nuvolosità variabile in Sardegna, con locali rovesci e temporali, Cielo per lo più nuvoloso in Emilia e su parte del Nord-Est, con possibili rovesci pomeridiani sulle Alpi e sull'Appennino emiliano. Nel resto del Paese tempo soleggiato, con banchi nuvolosi a quote medio alte in transito sulle regioni centro meridionali. Temperature in aumento al Nord, in Toscana e nel Lazio, senza grosse variazioni altrove. Clima estivo in Sicilia e sulle regioni centro meridionali.