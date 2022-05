Meteo, weekend temporalesco: da mercoledì anticiclone con 30 gradi

Weekend perturbato su buona parte d’Italia. La causa del maltempo è dovuto ad un vortice mediterraneo posizionato accanto alla Sicilia. Le piogge (talvolta sabbiose) saranno particolarmente abbondanti al Sud, ma anche il Centro Nord non sarà risparmiato dalle precipitazioni. Le temperature si manterranno miti, in attesa di una vera e propria esplosione la prossima settimana. I termometri toccheranno i 30 gradi su molte regioni. Dopo un weekend piovoso (e qualche temporale atteso anche nella giornata di martedì) entrerà con forza l’anticiclone africano. Le temperature alte saranno accompagnate anche da afa a causa degli elevati tassi di umidità.

Le previsioni di sabato 7 maggio

Al Nord tempo instabile con qualche schiarita in Val Padana. Piovoso sul Triveneto e, dal pomeriggio, sul Piemonte e parte della Lombardia. Massime fino a 22 gradi. Al Centro tempo variabile, momenti di sole alternati a piogge con massime fino a 23 gradi. Nubi e rovesci al Sud, anche temporaleschi, specie in Sicilia. Temperature in diminuzione, massime fino a 21 gradi.

Le previsioni di domenica 8 maggio

Al Nord nel pomeriggio aumento della nuvolosità e piogge su Prealpi, alte pianure e al Nord Ovest. Più caldo con valori massimi fino a 24 gradi. Al Centro rovesci pomeridiani sui rilievi in sconfinamento sino alle coste tirreniche (Lazio e Toscana) Massime fino a 24 gradi. Al Sud rovesci e temporali su Sicilia e Calabria, isolati anche in Puglia e Basilicata. Temperature in aumento.