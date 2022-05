Meteo, inizio di maggio instabile con temperature sotto la media

Il caldo simil-estivo quest’anno è in ritardo e potrebbe arrivare dopo il 12-13 maggio. Intanto siamo costretti a preparare gli ombrelli perché la settimana in corso porterà molte piogge, talvolta anche abbondanti. A livello sinottico la situazione non è ben definita e in questo contesto variabile si prevedono solo frequenti temporali e temperature localmente sotto la media del periodo. Tra giovedì e venerdì è in arrivo sul Mediterraneo un vortice ciclonico che porterà maltempo su molte zone d’Italia, specie al Centro Nord. Le temperature faticheranno a raggiungere i 24 gradi.

Le previsioni di mercoledì 4 maggio

Forte variabilità al Settentrione con rovesci e qualche temporale dal pomeriggio su Alpi, pianure occidentali e alta Val Padana. Temperature massime comprese tra i 19 e i 23 gradi. Al Centro fenomeni temporaleschi più probabili sulle regioni adriatiche, altrove alternanza di sole e nuvole. Massime stabili e comprese tra 19 e 23 gradi. Al Sud parzialmente nuvoloso con possibili acquazzoni sulle aree montane e in Puglia. Massime comprese tra 18 e 22 gradi.

