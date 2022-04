Meteo, il freddo se ne va: tra qualche giorno arriveremo a 25 gradi

In avvio di settimana un vortice di bassa pressione condizionerà ancora il tempo su alcuni angoli d'Italia. Il quadro meteorologico tornerà gradualmente più stabile e asciutto, fatta eccezione per disturbi in montagna. Da martedì 5 aprile l'alta pressione si muoverà verso il nostro Paese riportando più sole per tutti e temperature in generale aumento. Il bel tempo non avrà vita lunga perché mercoledì una perturbazione atlantica determinerà un guasto del tempo principalmente sulle regioni centro meridionali.

Caldo da giovedì

Il vortice di bassa pressione si sposterà rapidamente verso le regioni meridionali mentre sul resto d'Italia il bel tempo sarà protagonista con temperature eccezionalmente elevate e punte di 25 gradi.

Le previsioni di martedì 5 aprile

Al Nord torna il bel tempo su tutte le regioni. Non mancheranno nubi sulle Alpi orientali ma con scarsa possibilità di nevicate. Massime in rialzo con valori compresi tra 14 e 17 gradi. Tempo stabile e in prevalenza soleggiato al Centro con temperature in rialzo di qualche grado con termometri fino a 18°C. Anche al Sud il temo sarà in miglioramento con tempo variabile ma poco piovoso su Basilicata e Puglia. Massime tra 14 e 18 gradi.