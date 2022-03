Abruzzo, Gelmini visita centro accoglienza per bambini ucraini

“Sono qui oggi per manifestare la gratitudine del governo nei confronti di questa comunità, nei confronti del Comune di Cerchio e del suo sindaco Gianfranco Tedeschi, ma anche nei confronti della Regione Abruzzo”. Lo ha detto Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, parlando con i giornalisti, a Cerchio, piccolo Comune in provincia de L’Aquila, a margine di una visita presso un centro di accoglienza dedicato ai bambini ucraini allestito nel paesino abruzzese. ( GUERRA IN UCRAINA, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE DI SKY TG24 - I REPORTAGE ).

Solidarietà per l'Ucraina

“Quello che state facendo qui rappresenta il simbolo di quanto sta facendo tutta l’Italia, con una grande gara di solidarietà, per accogliere i profughi che scappano dalla guerra in Ucraina”, ha detto il ministro per gli Affari regionali e le autonomie. “Proprio questa mattina - prosegue Gelmini - abbiamo fatto un incontro con gli enti locali, con il capo della Protezione Civile Curcio, e con i ministri Speranza, Lamorgese e Bianchi, per creare le condizioni per un’accoglienza migliore possibile per coloro che scappano dalla guerra. Durante questa riunione abbiamo affrontato il tema drammatico dei minori non accompagnati, il tema dell’integrazione a scuola, e il tema dell’assistenza sanitaria, soprattutto per quanto riguarda le vaccinazioni dei bambini. Il governo si sta muovendo in assoluta collaborazione con gli enti locali per rendere questo momento non facile per tante persone il meno traumatico possibile”.