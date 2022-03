Benvenuta primavera: si sbocca l’anticiclone e arriva aria più mite

Archiviato un weekend ancora instabile con aria invernale soprattutto al Sud, da lunedì la situazione cambierà radicalmente. Correnti sud-orientali porteranno cieli parzialmente nuvolosi al Centro-Sud: tempo più stabile e spesso soleggiato al Nord che vive una lunghissima fase siccitosa. Nel corso della settimana le temperature saranno in aumento e raggiungeranno al Settentrione valori fino a 20-22 gradi. Non si manterranno a lungo su questi valori, sarà un continuo stop and go, ma la strada della primavera sembra tracciata e difficilmente si tornerà indietro.