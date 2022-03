Ucraina, la scelta di Serghey che va a combattere dalla Campania

Un cittadino ucraino sceglie di rientrare nel suo Paese durante la guerra per andare a combattere insieme ai militari: "Ho deciso così perché da quando è iniziata la guerra, non si dorme più per la preoccupazione", racconta

Serghey vive in Campania da diversi anni, ma viene dall'Ucraina (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE - I VIDEO). Ed è lì che ha deciso di tornare per combattere. Siamo a Casapesenna, in provincia di Caserta. Lo incontro mentre lui e altri volontari caricano gli aiuti su vari furgoni, prima di partire: cibo, coperte, vestiti, medicine. Lì serve tutto, gli autisti non riposano da una settimana.

La storia di Serghey che decide di tornare in Ucraina

Ha 47 anni, da molti anni vive in un Comune alle porte di Napoli. Tutta la sua famiglia, invece, è rimasta in Ucraina. Il figlio più piccolo sta attraversando la frontiera per arrivare in Italia. Lui, al contrario, sceglie di tornare nella sua città d'origine, che si trova nell'area occidentale del Paese. Racconta che in tantissimi, forse 70mila da tutta Europa stanno facendo rientro in Ucraina per affiancare l'esercito.

Il racconto: "Torno per amore della mia terra"

"Da quando è iniziata la guerra, nessuno di noi riesce a dormire bene - racconta prima di partire - Tutti i giorni si pensa solo a quello che sta succedendo lì. Voglio almeno dare una mano a chi è lì combattendo". Il servizio militare del 47enne è terminato ormai 26 anni fa, e per questo - ci spiega - dovrà fare un periodo di addestramento. L'altro figlio di Serghey ha circa vent'anni e potrebbe essere arruolato: "Spero di no - ci confessa - Spero che nessuno debba più combattere, ma nel caso, vorrei andarci io".