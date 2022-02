Le previsioni meteo del weekend del 26 e 27 febbraio

Sarà un weekend di bel tempo al Nord e maltempo al Sud quello del 26 e 27 febbraio. Sabato sulle regioni meridionali temporali, rovesci intensi e nevicate a quote sempre più basse. Domenica maltempo sulle regioni adriatiche dalle Marche meridionali alla Puglia. Al Settentrione cielo sereno o poco nuvoloso ( LE PREVISIONI ).

Le previsioni di sabato 26 giugno

Le previsioni al Nord

Al Nord Bora e Grecale e la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Venti settentrionali, a tratti moderati. Le temperature massime vanno dai 7° di Aosta ai 10-12 gradi delle altre città

Le previsioni al Centro e in Sardegna

Al Centro maltempo diffuso sulle regioni peninsulari adriatiche con rovesci, locali temporali e nevicate diffuse a quote di bassa collina o vicinissime alle coste. Cielo sereno su Toscana, Lazio e Sardegna. Temperature massime comprese fra i 5-6 gradi de L’Aquila e i 15° di Cagliari

Le previsioni al Sud

Pressione in calo al Sud. In mattinata cielo molto nuvoloso o coperto, con qualche pioggia su Campania e Gargano, poi, dal pomeriggio, peggiora diffusamente su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia settentrionale con anche neve in collina. Temperature massime comprese fra i 4° di Potenza e i 15° di Palermo