Meteo, tanta neve il giorno di San Valentino

Dopo quasi due mesi di siccità, una perturbazione investirà il Centro Nord e porterà piogge e neve localmente fino in pianura. Il giorno di San valentino sarà caratterizzato da forte maltempo e un deciso calo delle temperature. La neve cadrà abbondante sulle Alpi e gli Appennini settentrionali. In serata fiocchi alle porte di Milano e Torino

Dopo un weekend anonimo dal punto di vista meteo, da lunedì torneranno piogge e nevicate abbondanti. Le precipitazioni, in un primo momento, interesseranno Toscana, Liguria ed Alpi occidentali al confine con Francia e Svizzera, poi si sposteranno dal pomeriggio verso Piemonte, Lombardia ed Emilia. Al Nord in serata non sono esclusi fiocchi anche in pianura fino alle porte di Torino e Milano. L’attesa neve di San Valentino quindi ci sarà, seppure in ritardo rispetto alle prime proiezioni. Fiocchi bianchi potrebbero arrivare fino in pianura nella serata di lunedì.

Le previsioni di lunedì 14 febbraio

Al Nord molte nubi e prime piogge in mattinata su basso Piemonte, Liguria, Lombardia meridionale ed Emilia, più concentrate e diffuse dal pomeriggio. La neve cadrà inizialmente oltre i 400-500 metri sui rilievi alpini con quota neve in discesa verso sera. Al Centro cielo molto nuvoloso con piogge e locali rovesci sull’area tirrenica, Marche e Umbria, in intensificazione dal pomeriggio. Possibili temporali sul Lazio. Dalla sera peggiora anche al Sud, soprattutto sul nord della Campania. Sulle altre regioni meridionali tempo discreto, salvo piogge serali sulla Basilicata e l’entroterra siciliano.