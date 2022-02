Meteo, dopo le tempeste di vento torna l’anticiclone

Un robusto campo di alta pressione si sta impadronendo dell'Italia. Lo zero termico salirà fino a 3700 metri, ovunque le temperature saliranno di qualche grado. Il clima mite sarà accompagnato da giornate soleggiate. Le nebbie e le nubi basse torneranno solo da giovedì in Pianura Padana, qualche addensamento marittimo interesserà la Liguria. Altrove il tempo sarà stabile, calmo e con un tiepido sole. Nel weekend tornerà qualche pioggia con temperature in calo, ma non si esclude il rapido ritorno dell’alta pressione e di una nuova fase primaverile.