Le previsioni meteo del weekend del 9 e del 10 ottobre

Sarà un fine settimana dal meteo instabile quello del 9 e 10 ottobre. Un ciclone si sta portando verso il Sud, dove sono attese piogge forti e locali nubifragi in Abruzzo, Molise e Puglia. Più soleggiato al Nord. Temperature in calo ( LE PREVISIONI ).

La giornata sarà contraddistinta da un cielo a tratti coperto sulle regioni adriatiche, ma con scarse precipitazioni, soleggiato sul resto del Centro peninsulare. Qualche rovescio pomeridiano in arrivo sulla Sardegna meridionale. A Roma attesa la pioggia.

La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno al Nordest e con nubi irregolari o cielo anche coperto invece su Alpi e Prealpi del Nordovest. A Milano nuvoloso, così come a Torino.

Il meteo di domenica 10 ottobre

Domenica in arrivo rovesci e temporali via via più diffusi e con locali nubifragi, qualche rovescio su Abruzzo e Molise e basso Lazio e piogge deboli sulle Marche. Bel tempo sul resto delle regioni con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso.

Le previsioni al Nord

Pressione in deciso aumento su tutte le regioni. Cielo irregolarmente nuvoloso su Piemonte e Lombardia, ma più sereno sul resto delle regioni. A Milano e Torino molto nuvoloso.

Le previsioni al Centro

Precipitazioni deboli sulle Marche, più consistenti su Abruzzo e Molise e localmente sul basso Lazio. Sul resto delle regioni il sole sarà prevalente con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. A Roma possibili rovesci.

Le previsioni al Sud

Condizioni di spiccata instabilità con rovesci temporaleschi possibili su gran parte delle regioni, a tratti anche molto forti e con nubifragi su Campania, Calabria e Puglia. A Napoli e Palermo pioggia.