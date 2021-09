Usa, abusi ginnaste, Biles al Senato piange e accusa l'Fbi

Anche le ex compagne di squadra Aly Raisman e McKayla Maroney sono apparse davanti al comitato, insieme al direttore dell'FBI Christopher Wray Condividi:

Sono state testimonianze dure e sofferte, spesso interrotte dalle lacrime, quelle della campionessa olimpica di ginnastica artistica, Simone Biles e delle sue compagne, che hanno trovato la forza di parlare pubblicamente, davanti al Senato, degli abusi sessuali subiti per anni come atlete della nazionale americana da parte di Larry Nasser, il medico della squadra olimpica di ginnastica artistica condannato nel 2018 alla pena di 176 anni di reclusione. Ad aprire le audizioni e' stata l’atleta Simone Biles che ha accusato la federazione e l'Fbi di essersi girate dall'altra parte. "Sono una vittima di abusi sessuali - ha detto, tra le lacrime - e le circostanze che hanno portato a questo e hanno lasciato che continuassero sono direttamente legate al fatto che le organizzazioni create dal Congresso per proteggere me come atleta, non hanno fatto il proprio lavoro". "Incolpo Larry Nasser, e incolpo anche un intero sistema che ha permesso e perpetrato i suoi abusi", ha detto Biles.

La testimonianza di Maroney approfondimento Olimpiadi, Simon Biles torna in gara nella trave e conquista il bronzo McKayla Maroney, oro olimpico ai Giochi di Londra 2012, ha dichiarato di essere stata abusata sessualmente da Nassar per un periodo di sette anni, a partire da quando aveva 13 anni. "Hanno scelto di mentire e di proteggere un molestatore seriale di bambini", ha detto la Maroney ai senatori. "Che senso ha denunciare un abuso se i nostri agenti dell'FBI decidono di seppellire quel rapporto in un cassetto?" In totale, Nassar è stato accusato di abusi sessuali da più di 330 donne e ragazze presso la USA Gymnastics e la Michigan State University.

Cosa ha detto l'Fbi approfondimento Cosa sono i "twisties", il disturbo di cui soffrirebbe Simone Biles Il direttore dell'FBI Christopher Wray è ampiamente scusato con i presenti per la "condotta riprovevole" e gli "errori madornali" descritti in un rapporto sulle indagini dell'Fbi dell'ispettore generale del Dipartimento di Giustizia e pubblicato a luglio scorso. Wray ha assunto il ruolo di vertice dell'agenzia solo nel 2017, ma si è impegnato a prevenire il ripetersi di casi del genere sotto la sua guida.