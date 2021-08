Meteo, le previsioni di mercoledì 25 agosto

Cambia il tempo sulla nostra Penisola. L’instabilità atmosferica porta maltempo in tutta Italia, a partire dal Centro Nord, per poi raggiungere anche le regioni meridionali. Temperature in calo ovunque

L’instabilità la farà da padrona al Nord, dove la giornata sarà caratterizzata da un tempo variabile sulle Alpi centro-occidentali. Rovesci o brevi temporali potranno verificarsi in particolare sul Piemonte. Il tempo nelle altre regioni sarà in prevalenza soleggiato, anche se non mancheranno nubi un po’ ovunque. Soffieranno venti settentrionali. Le massime passano dai 23 gradi di Aosta ai 29 di Bologna.

Le previsioni al Centro

L’instabilità atmosferica non lascerà nemmeno le regioni del Centro Italia, che potrebbero essere interessate da temporali sparsi soprattutto sulle regioni adriatiche, dalle Marche meridionali al Molise. Tempo molto instabile anche in Umbria (soprattutto in provincia di Terni) e nelle province di Grosseto e Viterbo. Tempo variabile anche sulle zone centro-orientali del Lazio. Unica regione in cui perdurerà il sole è la Sardegna. Soffiano venti di Maestrale. La città che registrerà la massima più bassa è Pescara, con 26 gradi, mentre Cagliari resta la più calda con 32 gradi.