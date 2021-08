9/16 ©LaPresse

Il giorno successivo alla tragedia, il premier Giuseppe Conte, al termine del Consiglio dei ministri che si era tenuto in via straordinaria nella prefettura di Genova, conferma che il governo ha avviato la procedura di revoca della concessione alla società Autostrade per l'Italia. Da quel momento comincia un percorso che, ad oggi, non si è ancora risolto, ma che vede la revoca "arenata"