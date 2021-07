Weekend a rischio temporali e grandinate al Centro sud

Ci attende un fine settimana molto dinamico dal punto di vista meteo, con il maltempo che si sposterà con decisione al Centro Sud. Migliora temporaneamente al Settentrione. Il weekend sarà caratterizzato da una nuova raffica di temporali che però avranno come principale bersaglio le regioni centro-meridionali

L’alta pressione africana non c’è più e ha lasciato l’Italia in balia di intense perturbazioni. Ne ha approfittato subito un insidioso vortice che dalla Francia ha raggiunto dapprima il Nord Italia ma con l’intento di attraversare tutto il Paese. Il fine settimana sarà caratterizzato da una nuova raffica di temporali al Centro Sud con conseguente calo delle temperature. Al Nord la pressione inizierà ad aumentare riportando il sole e anche temperature in rapido aumento.