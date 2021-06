Meteo, caldo estremo sull’Italia: giovedì da bollino rosso

Primi "bollini rossi" per le ondate di calore sul nostro Paese. Secondo il bollettino del ministero della Salute, ci attendiamo allerta 3 rossa (che prevede condizioni di emergenza per ondate di calore) per cinque città: Campobasso, Catania, Palermo, Perugia e Rieti, mentre è previsto bollino arancione in altri 9 capoluoghi: Bari, Bolzano, Brescia, Frosinone, Latina, Pescara, Reggio Calabria, Roma e Trieste. Secondo le previsioni venerdì 25 le città con ondate di calore di livello 3 diventeranno sette.

Giovedì e venerdì le giornate più bollenti

Le aree più calde del Paese saranno la Sicilia, la Calabria e la Puglia. Ma farà tanto caldo anche sul resto d’Italia. Nei prossimi giorni non si intravede una vera svolta, anche se il parziale calo dell’anticiclone africano potrebbe farci uscire almeno in parte da questa canicola. Da sabato è previsto un lieve calo termico al Nord e al Centro, da domenica anche al Sud.

Le previsioni al Nord

Giornata soleggiata o poco nuvolosa su coste e pianure. Dal pomeriggio sviluppo di violenti temporali su Alpi e Prealpi, non esclusi sconfinamenti sulle alte pianure. Massime tra 29 e 34 gradi.

Le previsioni al Centro

Giornata soleggiata, soprattutto sul versante adriatico. Qualche nuvola in più su quello tirrenico in un contesto afoso. Massime tra 29 e 34 gradi.

Le previsioni al Sud

Soleggiato su tutte le regioni con possibili stratificazioni e nubi alte per il gran caldo. Isolati piovaschi sulla la Campania e nord Puglia. Temperature massime tra 36 e 40 gradi.