Meteo, le previsioni di mercoledì 26 maggio

L’anticiclone è ancora in bilico e non riesce ad interessare con forza il nostro Paese. Il tempo sarà in ogni caso in deciso miglioramento e anche le temperature si attesteranno su valori molto gradevoli, senza eccessi

L’alta pressione tentenna ma cerca di diventare la protagonista delle nostre prossime giornate. Da mercoledì l'atmosfera sarà decisamente più stabile per tutti con un clima non eccessivamente caldo. Da segnalare soltanto alcune note instabili: temporali sui rilievi e le medio/alte pianure del Triveneto e disturbi, specie al mattino, nelle aree più interne della Sicilia. Altrove il contesto meteo si manterrà tranquillo e ben soleggiato. In questi giorni le temperature tenderanno a diminuire al Sud per il cambio di circolazione dei venti che da Sud si orienteranno da Settentrione facendo finire l'ondata di caldo africano, mentre saliranno al Nord mantenendosi su valori decisamente gradevoli.

Le previsioni al Nord

Giornata soleggiata con velature e nubi basse in prossimità dei rilievi alpini e prealpini. Temperature senza grosse variazioni con massime comprese tra 21 e 25 gradi.

Le previsioni al Centro

Cielo poco nuvoloso sia sul versante tirrenico che quello adriatiche. Qualche disturbo in più ma senza piogge sui rilievi appenninici, soprattutto in Abruzzo. Massime tra 21 e 26 gradi.

Le previsioni al Sud

Temperature in leggero calo ma in un contesto molto gradevole. La giornata sarà ben soleggiata con qualche nube in più sulla Campania e la Calabria tirrenica. Massime comprese tra 22 e 26 gradi.