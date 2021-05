Meteo, le previsioni di giovedì 6 maggio

Il secondo weekend di maggio sarà caratterizzato dal sole e dal caldo grazie alla all’arrivo dell’anticiclone africano. Sia sabato che domenica avremo prevalenza di bel tempo praticamente su tutte le regioni. Le temperature, dopo una leggera diminuzione attesa sabato, ma pure sempre in un contesto di clima mite, cresceranno ulteriormente domenica con clima a tratti caldo. Questa situazione di stabilità continuerà anche lunedì 10 maggio con un aumento delle temperature che potrebbero superare i 26 gradi su molte città. Ma la speranza di una ritrovata fase stabile verrà bruscamente interrotta dall'arrivo di un insidioso ciclone atlantico che tra martedì' 11 e giovedì 13 porterà nuove piogge ma anche temporali e grandinate.

Le previsioni al Nord

Tempo generalmente asciutto con il transito di nubi irregolari ma senza precipitazioni. Qualche pioggia sarà possibile sul Friuli Venezia Giulia e, in genere, sui rilievi. Temperature in aumento con valori compresi tra 18 e 21 gradi.

Le previsioni al Centro

Giornata stabile e soleggiata, parzialmente ventosa. Qualche nube in più sull’Appennino tosco emiliano senza particolari conseguenze. Temperature in aumento con punte di 25 gradi su Lazio e Toscana.

Le previsioni al Sud

Ancora instabilità su Calabria e Sicilia dove non si escludono occasionali piovaschi. Sulle altre regioni tempo asciutto e in prevalenza soleggiato con temperature in aumento e punte di 24-25 gradi.