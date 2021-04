Secondo quanto riportato dal bollettino del 26 aprile del ministero della Salute, sono 8.444 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia a fronte di 145.819 tamponi giornalieri. I decessi giornalieri sono 301, ma calano i ricoveri ordinari (-27) e quelli in terapia intensiva (-13), con 132 nuovi ingressi in un giorno in rianimazione