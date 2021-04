Meteo, le previsioni di giovedì 22 aprile

Giovedì e venerdì saranno due giornate di maltempo (soprattutto al Centro Sud) poi l’arrivo dell’anticiclone africano ci riporterà finalmente in una fase di tempo stabile e soleggiato. La fine di aprile ci regalerà delle giornate miti, a tratti calde, con temperature in deciso aumento

Il maltempo non lascerà l’Italia almeno fino a venerdì. E’ in arrivo, infatti, l’ennesima perturbazione che bagnerà buona parte del Paese. Probabilmente, per molte regioni sarà l'ultima fase piovosa, perché dal fine settimana è in arrivo l’anticiclone africano. Finalmente un weekend dai connotati veramente primaverili e con temperature in aumento. Tra giovedì e venerdì le piogge dal Nord si estenderanno a tutto il Centro e poi anche al Sud. In questo contesto i valori termici torneranno a diminuire nelle zone piovose. Nel weekend della il tempo cambierà radicalmente. L'anticiclone africano comincerà a conquistare l'Italia facendo affluire aria più calda. Sabato e domenica, salvo ultime piogge al Sud, dominerà il bel tempo con temperature che di giorno potranno toccare i 25 gradi in Emilia, Toscana, Sardegna e Sicilia, fino a 23 sul resto del Nord e pochi gradi in meno sulle restanti regioni.

Le previsioni al Nord

Tempo in miglioramento ma ancora cieli chiusi e qualche possibile pioggia al Nord est e in Lombardia. Massime in aumento con valori compresi tra 16 e 20 gradi.

Le previsioni al Centro

Cielo coperto e piogge diffuse su tutte le regioni. Neve in Appennino oltre i 1800 metri. Temperature in calo con massime tra 14 e 18 gradi.

Le previsioni al Sud

Tempo perturbato con piogge frequenti quasi ovunque. Temperature in aumento, in particolare sulla Sicilia dove i valori raggiungeranno i 24-25 gradi.