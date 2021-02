Meteo weekend, le previsioni di sabato 27 e domenica 28 febbraio

Fine settimana a due facce con un sabato estremamente caldo per il periodo e una domenica che muterà con l’arrivo di aria più fredda dai Balcani. Il tempo rimarrà per lo più soleggiato, salvo nuvolosità più insidiosa al Nord Ovest

Nelle prossime 24 ore l'anticiclone africano darà il meglio di sé con temperature decisamente primaverili e a volte superiori ai 20 gradi. La situazione cambierà domenica con l'ingresso di aria più fresca dalla Penisola Balcanica. Fino a sabato le massime saranno molto alte in Piemonte, Toscana, Puglia e nelle zone interne della Sicilia. Qui le temperature si aggireranno sui 20-22 gradi. Sul resto delle città di pianura le temperature massime saranno comprese tra 16 e 19 gradi, mentre qualche grado in meno si registrerà lungo le coste.

Più freddo da domenica

L’ultimo giorno di febbraio faranno il loro ingresso venti più freschi dai Balcani e di conseguenza è previsto un calo termico generale. Sarà più marcato al Nord e su tutte le regioni adriatiche dove i valori massimi non supereranno gli 11-13 gradi (come ad esempio a Milano, Venezia, Ancona, Pescara e Bari) Il cielo sarà coperto al Nord Ovest, tempo in prevalenza soleggiato sulle altre regioni, salvo possibili piovaschi in Sicilia.