Meteo, le previsioni di mercoledì 17 febbraio

Stop al maltempo per l’arrivo di un “benefico” anticiclone. Deboli piogge sono previste a metà settimana, poi il clima si farà primaverile ovunque. Temperature in netto aumento su tutto il Paese, unico problema l’insidia delle nebbie al Nord

Nel corso della settimana un vasto campo di alta pressione si espanderà sull’Italia e tornerà un piacevole clima primaverile. Mercoledì le temperature raggiungeranno punte di 12 gradi a Torino, Milano, Bologna e Roma, picchi di 14-16 gradi sulle regioni meridionali. Nei giorni successivi il quadro meteorologico si farà sempre più stabile e anticiperà un weekend molto gradevole. Qualche grado in meno sulla pianura Padana a causa di foschie e nebbie. Praticamente un’Italia divisa in due: al Centro Sud una situazione decisamente buona, al Nord una minore incisività del soleggiamento che ostacolerà – in parte - l’aumento termico. Il prossimo fine settimana seguirà le stesse orme, e se confermato dagli ultimi modelli, sarà mite e pieno di sole.

Le previsioni al Nord

Tempo nuvoloso sulla Valpadana e anche sulla Liguria dove sarà possibile qualche debole piovasco. Soleggiato sulle Alpi e più mite rispetto ai giorni scorsi. Temperature in ulteriore aumento e comprese tra 10 e 13 gradi.

Le previsioni al Centro

L’area più penalizzata da nuvolosità e piogge sarà la Toscana. Altrove assisteremo a schiarite (Abruzzo, Lazio), tempo discreto anche sull’area adriatica. Massime stazionarie ma abbastanza alte e comprese tra 10 e 14 gradi.

Le previsioni al Sud

Nuvolosità irregolare su Campania e Calabria tirrenica. Non esclusi deboli e locali piogge. Tempo più soleggiato sulle restanti regioni. Temperature stabili e comprese tra 10 e 14 gradi.