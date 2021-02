Incidente mortale a Firenze oggi, scooterista investito da auto pirata

A perdere la vita è stato un 50enne che viaggiava a bordo di uno scooter che si è scontrato frontalmente con un’automobile in fase di sorpasso il cui conducente non si è fermato per prestare soccorso ed è stato bloccato in seguito

Schianto fatale questa mattina a Firenze in via Reginaldo Giuliani. A perdere la vita è stato un 50enne che viaggiava a bordo di uno scooter che si è scontrato frontalmente con un’automobile in fase di sorpasso. Sul mezzo che ha invaso la corsia opposta mentre procedeva a velocità sostenuta un ventenne che è poi fuggito senza prestare soccorso alla vittima, prima di essere bloccato dalla polizia municipale. Dopo un inseguimento l’auto, una Hyunday rossa, è stata intercettata all’altezza di piazza Dalmazia. In conducente è stato sottoposto a test per evidenziare l’eventuale uso di alcol e droghe.