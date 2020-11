Nuovo Dpcm, le misure per le zone verdi: cosa si può fare e cosa no

Nell’ultimo provvedimento firmato da Giuseppe Conte, l’Italia è stata suddivisa in tre fasce e a ognuna di queste è stato assegnato un colore: la zona verde è stata attribuita a quelle regioni dove il rischio è considerato più basso ed è quella, infatti, dove le restrizioni sono meno drastiche. In queste regioni valgono dunque le misure generali di carattere nazionale, tra cui obbligo di mascherina e divieto di spostamenti tra le 22 e le 5

Zona verde, zona arancione e zona rossa: queste le tre fasce in cui è stata suddivisa l’Italia nell’ultimo decreto firmato da Giuseppe Conte per contenere la pandemia di Coronavirus ( GUARDA LA MAPPA ). Ad ognuna di queste fasce è stato attribuito un coefficiente di rischio più o meno alto e, di conseguenza, misure più o meno restrittive ( LE MISURE ). La zona verde è quella considerata meno grave e nelle regioni inserite in questa fascia valgono dunque le misure generali di carattere nazionale, quindi meno restrittive ( GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE ).

Cosa si può fare o no nella zona verde

leggi anche

Dpcm, Italia divisa in tre fasce: le possibili zone a rischio lockdown

Nella zona verde sono valide le misure stabilite dal governo per tutto il territorio nazionale, senza le ulteriori restrizioni, dunque, volute per differenziare queste regioni da quelle considerate più a rischio. Tra le norme essenziali ci sono: l’obbligo di indossare la mascherina quando si esce di casa e il divieto di uscire da casa tra le 22 e le 5 (si può uscire esclusivamente per motivi di lavoro, di salute o casi di necessità). Stabilita anche la chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi, ma rimangono aperti al loro interno i negozi alimentari, le farmacie, parafarmacie ed edicole. Chiuse anche mostre, musei e sale bingo. Per quanto riguarda i mezzi pubblici, confermata su tutto il territorio la capienza ridotta del 50%, mentre la scuola sarà in dad dalle superiori. Restano consentiti gli spostamenti sia all’interno del proprio Comune sia fuori. Permesso anche raggiungere un’altra regione purché anch’essa inserita in fascia verde.