Meteo, le previsioni di martedì 6 ottobre

Entro mercoledì è attesa una nuova veloce perturbazione che interesserà, in tempi diversi, tutto il Paese. Nulla a che vedere con la violenta fase di maltempo dei giorni scorsi, ma le piogge potranno risultare particolarmente insistenti sulle regioni centrali. Martedì sarà invece una giornata stabile, con temperature in lieve crescita

L’alta pressione sta tentando una timida rimonta e sarà in grado di assicurare una giornata soleggiata (soprattutto al Centro-Sud) e temperature in ripresa. Cieli più grigi al Nord ma sostanzialmente senza piogge. Brevi e isolate precipitazioni saranno possibili sul Friuli Venezia Giulia e sull’arco alpino. Le temperature molto gradevoli ovunque. Un peggioramento è atteso invece per mercoledì. Le regioni più penalizzate dalle piogge saranno la Toscana, le Marche, l’Umbria, il Lazio e al Sud la Campania e la Puglia. Buone notizie da giovedì: ci attendono almeno tre giorni di tempo senza precipitazioni e piuttosto mite.

Le previsioni al Nord

Giornata asciutta ma con cieli offuscati o grigi sul settore occidentale. Peggiora dalla sera con le prime piogge sui rilievi alpini e prealpini e il Levante ligure. Temperature miti con valori massimi compresi tra 17 e 21 gradi, fino a 23 sull’Emilia Romagna.

Le previsioni al Centro

Tempo in prevalenza stabile, soleggiato sul versante adriatico. Qualche pioggia sulla Toscana settentrionale e variabilità instabile lungo l’Appennino. Massime stabili e miti comprese tra 19 e 24 gradi.

Le previsioni al Sud

Nel complesso giornata soleggiata con qualche nota instabile sulla Puglia meridionale e il nord della Sicilia (in particolare il messinese). Temperature massime fino a 26 gradi.