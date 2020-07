Meteo, le previsioni di martedì 7 luglio. VIDEO

Finora l'estate è stata piuttosto fiacca: non sono mancate belle giornate di sole e temperature elevate ma i record di caldo, al momento, non si sono visti. In settimana l’anticiclone si riprenderà la scena, come è normale in questo periodo dell’anno. Durante il giorno le temperature saranno in aumento e toccheranno i 33-34 gradi. Ma il caldo non sarà rovente e non è prevista nessuna ondata di calore eccezionale. Martedì dal primo mattino un blitz temporalesco interesserà le regioni di Nord-Est, dapprima sulle Alpi e Prealpi per poi scendere fino in pianura. E in arrivo una sfuriata di bora sul golfo di Trieste ma sarà di breve durata.

Le previsioni al Nord

Temporali nella notte e al primo mattino su Friuli Venezia Giulia, Veneto fino all’Emilia. Tempo decisamente più soleggiato sulle regioni occidentali. È previsto un calo delle temperature nell’ordine di 4-6 gradi con massime che non supereranno i 28 gradi.

Le previsioni al Centro

Piovoso sul medio Adriatico con temporali possibili su coste romagnole, marchigiane e abruzzesi. Tempo migliore sull’area tirrenica ma più ventoso e fresco. Massime in calo e comprese tra 24 e 29 gradi.

Le previsioni al Sud

Il Meridione rimarrà in gran parte protetto da questa veloce fase di instabilità. Isolati temporali sono previsti sul Gargano e i rilievi appenninici. Altrove sereno o poco nuvoloso con massime in rialzo e valori fino a 30-32 gradi.